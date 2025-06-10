Рябков анонсировал третий раунд консультаций России с США

Очередной раунд консультаций России с США состоится в скором времени. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, представители Москвы и Вашингтона очень скоро проведут обсуждения «по общим раздражителям». Раунд российско-американских консультаций станет третьим по счету.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры РФ и США, посвященные нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков

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