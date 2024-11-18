Рютте обвинил РФ в нарушении воздушного пространства НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию якобы в повторяющихся нарушениях с ее стороны воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками, но доказательств не привел. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии.
Рютте назвал «неприемлемым» «повторяющиеся» проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО. Он также отметил, что НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает этим заниматься.
Также он подчеркнул, что для альянса предельно важна безопасность в черноморском регионе.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил НСН, что российские ПВО нашли практическое противоядие против Storm Shadow и ATACMS, поэтому в НАТО будут придумывать «отвлекающие маневры».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru