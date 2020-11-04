Русскоязычные граждане Нью-Йорка выбирают Трампа

Русскоязычные жители Нью-Йорка, большинство из которых проживает в Бруклине, поддерживают действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства, сообщает ТАСС.

«Не секрет, за Трампа проголосовал, как и большинство русскоязычного коммьюнити Нью-Йорка», - сообщил американец Роман, который проголосовал рано утром. По его словам, тот факт, что владельцы многих торговых точек Нью-Йорка заколачивали витрины в ожидании возможных беспорядков после выборов, говорит о предстоящей победе Трампа. Он назвал это «хорошим знаком».

Как сообщалось, действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах главы государства в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир.

В 03.00 мск закроются участки в семи штатах, включая важные для исхода американских выборов Флориду и Джорджию.

