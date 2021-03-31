Русская женщина и «кони-люди». Совфед обсудил Евровидение

«Кони-люди какие-то»… В таких выражениях спикер Совета Федерации отозвалась о песне «Русская женщина», с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» - сказала Валентина Матвиенко.

8 марта стало известно, что певица Манижа с песней «Русская женщина» представит страну на Евровидении. 65-й по счету конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.



Эмоциональное высказывание спикера Совфеда прозвучало в ответ на не менее яркое выступление сенатора Елены Афанасьевой. Она констатировала, что многих россиян удивил выбор представителя страны для участия в Евровидении, которое, по мнению сенатора, превратилось в конкурс «для людей с необычной внешностью и некими пристрастиями». Песню Манижи Афанасьева назвала «троллизмом в отношении наших российских женщин». Далее цитата:

«Смысл в песне отсутствует, набор фраз незрелой тридцатилетней девушки с какими-то личными нерешенными проблемами, которая сама не знает, что хочет. Но, извините меня, при чем здесь русские женщины? Манера исполнения, какие-то афроамериканские танцы, костюм, похожий на костюм американского заключенного. Агрессивность, некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи», - сказала Афанасьева.

Как минимум следует изменить название песни, - указала сенатор, предложив свой вариант – «Недозрелая».

Спикер Совфеда поручила сенатору Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования.

«Как-то все очень странно, мягко говоря», - резюмировала Валентина Матвиенко.

Внимание спикера Совета Федерации к порядку отбора на конкурс Евровидение не осталось незамеченным: Первый канал незамедлительно заверил в готовности предоставить сенаторам данные о ходе национального зрительского голосования, по результатам которого была отобрана песня Манижи. Представители вещателя указали, что за ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, и специалисты «подтвердили соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора».

С регламентом все ясно. Непонятно другое: мы действительно хотим, чтобы за пределами нашей страны русскую женщину представляли в таком ракурсе, как предлагается в этой конкретной песне? Или прозвучавшие в Совфеде реплики на сей предмет следует все-таки рассматривать несколько шире, чем порядок подсчета голосов…

