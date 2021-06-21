«Русофобские выхлопы». Глава Крыма назвал продление санкций ЕС ожидаемым решением
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продление санкций Евросоюза в отношении республики никак не отразятся на жителях региона.
«Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией. Ожидаемое решение. На развитии Крыма это никак не отразится, крымчане давно не обращают внимания на подобные русофобские выхлопы», - написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, отмена санкций могла бы стать свидетельством политической мудрости и смелости руководителей ЕС, но, к сожалению, этого не произошло.
Ранее в понедельник стало известно, что Совет ЕС продлил до 23 июня 2022 года санкции в отношении Крыма. Санкции запрещают европейским компаниям взаимодействовать с предприятиями Крыма и Севастополя, касаются торговли, туристического сектора и некоторых видов инвестиций.
Ограничительные меры в отношении Крыма были приняты странами Евросоюза летом 2014 года в рамках решения ЕС не признавать предполагаемую аннексию Крыма.
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