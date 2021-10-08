Руслана Стефанчука избрали спикером Верховной рады

Руслан Стефанчук избран новым спикером Верховной рады, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Итоги голосования опубликовал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

За отставку спикера проголосовали 284 парламентария, в том числе 215 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа». Вместо него фракция выдвинула на пост спикера Руслана Стефанчука.

