Румыния решила закрыть консульство в Ростове-на-Дону

Власти РУмынии решили закрыть генеральное консульство страны в Ростове-на-Дону с 14 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудника посольства Румынии в Москве вышлют из России

По её словам, консульские услуги по соответствующему округу будет оказывать посольство республики в Москве.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения... в ответ на недружественные действия властей Румынии», - заключила Захарова.

Ранее в МИД Румынии заявили, что дипломат посольства России в Бухаресте был объявлен персоной нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Мария ЗахароваПосольствоКонсульствоРоссияРумыния

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