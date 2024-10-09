Румыния решила закрыть консульство в Ростове-на-Дону
Власти РУмынии решили закрыть генеральное консульство страны в Ростове-на-Дону с 14 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, консульские услуги по соответствующему округу будет оказывать посольство республики в Москве.
«Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения... в ответ на недружественные действия властей Румынии», - заключила Захарова.
Ранее в МИД Румынии заявили, что дипломат посольства России в Бухаресте был объявлен персоной нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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