Румыния решила закрыть консульство в Ростове-на-Дону

По её словам, консульские услуги по соответствующему округу будет оказывать посольство республики в Москве.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения... в ответ на недружественные действия властей Румынии», - заключила Захарова.

Ранее в МИД Румынии заявили, что дипломат посольства России в Бухаресте был объявлен персоной нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».