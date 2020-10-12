Румыния поддержит санкции ЕС в отношении России из-за Навального

Румыния на заседании глав МИД Евросоюза в Люксембурге поддержит санкции Евросоюза в отношении России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Ауреску отметил, что Россия не провела прозрачного расследования отравления им не сотрудничала с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ранее российская сторона направила в Германию три запроса о помощи по ситуации с Навальным, но так и не получила ответа.

Дипломат также заявил, что в Румынии приветствуют недавно введенные санкции по Белоруссии, так как режим президента республики Александра Лукашенко не намерен начинать диалог с оппозицией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз, угрожая санкциями из-за Навального, действует без суда и следствия.

