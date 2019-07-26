Румыния не пустила российские танки и бронемашины в Сербию

Власти Румынии отказались пропустить транзитом по Дунаю грузовое судно с российскими танками Т-72Б3 и бронированными разведывательно-дозорными машинами, которые предназначались Сербии. Как отмечает РЕН ТВ, всего речь идёт 30 танках и 30 БРДМ-2. Контракт на их поставку был заключен между Москвой и Белградом в 2016 году.

Запрет на транзит подтвердил посол Сербии в России Мирослав Лазански. В самом Белграде охарактеризовали случившееся как грубое нарушение Конвенции о режиме судоходства на Дунае. В Белграде предполагают, что помешать перевозке вооружения, судя по всему, распорядилось командование НАТО.

Как заявили ТАСС в министерстве иностранных дел Румынии, разрешение на транзит по Дунаю не было выдано в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями. Как уточняет Ura.ru, запрет вызван тем, что такая перевозка «прямо или косвенно» отвечала интересам России.

