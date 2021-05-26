Руководство США не изменило сроки вывода войск из Афганистана

Военный контингент США будет выведен из Афганистана к 11 сентября, эта дата не изменились. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, передает ТАСС.



По словам Кирби, американский президент Джо Байден "совершенно ясно" дал понять, что вывод ВС США из Афганистана должен завершиться в начале сентября. Пресс-секретарь отметил, что процесс проходит в "заданном темпе".

Причиной для заявления стала появившаяся в СМИ информация о том, что процесс вывода войск якобы завершится в середине июля. Эти данные Кирби назвал спекуляцией.

Агентство передает, что четверть военных США уже покинули Афганистан. О том, что США завершают операцию в Афганистане, стало известно 14 аперля. Кампания стала самой длительной военной зарубежной операцией в истории государства. Большая часть сил США и НАТО покинула страну в 2014 году.

