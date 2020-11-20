Руководство Китая раскритиковало намерение американского министра посетить Тайвань

Если глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер посетит Тайвань – власти Китая предпримут ответные меры. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопросы журналистов ТАСС.

Он добавил, что руководство Китая решительно выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем.