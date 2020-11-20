Руководство Китая раскритиковало намерение американского министра посетить Тайвань
Если глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер посетит Тайвань – власти Китая предпримут ответные меры. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопросы журналистов ТАСС.
Он добавил, что руководство Китая решительно выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем.
Лицзянь подчеркнул, что “тайваньский вопрос” имеет деликатный характер. Тайваньские СМИ сообщали, что приглашение Эндрю Уилер было направлено еще в декабре 2019 года.
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