Рукоприкладство запрещено. Правительство это спасает

Глава правительства России провел ставшую традиционной в конце года встречу с тележурналистами. В этот раз – в расширенном составе, с участием представителей 20-ти телеканалов против всего пяти в прошлые годы. Вопросы Дмитрию Медведеву задавала даже девятилетняя ведущая телеканала «Карусель», которой перед этим, правда, пришлось выслушать ритуальные фразы о «стабильном состоянии экономики», снижении инфляции и профиците бюджета. Мы же обратимся к комментариям премьер-министра к наиболее резонансным темам уходящего года, не останавливаясь на этих победных реляциях. Желающие легко найдут их в интернете, который, как следует из ответа Дмитрия Медведева на вопрос про закон о суверенном Рунете, закрывать никто не собирается:

«Никто ничего закрывать не собирается. Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Цель закона в другом - чтобы нас не смогли отрезать. Когда говорят, а кто нас собирается отрезать, это, как говорилось в одном фильме, обывательские разговорчики. Отрезать могут от чего угодно».

Особенно бурные дискуссии в последние дни ведутся вокруг законопроекта о профилактике домашнего насилия. Дмитрий Медведев признался, что у него самого пока не сформировалась окончательная позиция по этому вопросу.

«Если об этом говорят, идет дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, значит, эта тема существует. Вопрос, как на это реагировать. В XXI веке никого не может утешить формула "бьет, значит любит". У меня нет окончательной позиции по этому законопроекту. Там есть интересные моменты, например, предостережение, когда те, кто был в браке и привлекался за такие действия, не допускаются на какое-то расстояние. Не будет ли здесь манипулирования, как говорят критики законопроекта».



Назвал Дмитрий Медведев и причину летних протестов в Москве:

«В целом протесты вызвал мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился, в том числе, в различные акции. Французские "желтые жилеты" у нас теоретически могут превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, и об этом государство должно думать. В то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе связанная с выражением своей позиции, допустима и необходима, и государство должно эти настроения улавливать».



И – самое главное – премьер раскрыл тайну: почему правительство страны работает именно так и с такими успехами, а никак иначе.

«Рукоприкладство же недопустимо. Но если говорить серьезно — это большой коллектив, мои товарищи. Очень часто в конце заседания правительства, я из зала удаляю всех приглашенных и оставляю только членов правительства, рассказываю им "про политику партии в деревне", указываю на недостатки. Ну и мы собираемся на разные мероприятия, семинары, в известной степени даже тимбилдинг».

Все-таки, может, отдельных членов кабмина вместо тимбилдинга на конюшню да «березовой каши» всыпать? Глядишь, и проблемы решаться быстрее будут. Да и народу легче: не хлеба, так хоть зрелищ…

