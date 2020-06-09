Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК

Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов в столице. Соответствующее заявление журналистам сделал зампредседателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

«Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий - дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК», - сказал замглавы МГИК.

По словам Реута, людей в резервном составе достаточно. «Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек, равно как и невыход их на работу, не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии», - резюмировал Дмитрий Реут.

Напомним, жители столицы смогут проголосовать по поводу предложенных поправок в Конституцию в онлайн с 25 по 30 июня. 1 июля голосование состоится в очном формате.

