Россияне смогут поучаствовать в «Марафоне идей»
Партия «Новые люди» объявила о старте акции «Марафон идей», в ее рамках россияне могут выдвинуть инициативы по улучшению жизни своего города, края или всей страны.
Для этого нужно записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейнштормновыелюди. Также можно заполнить заявку на сайте.
«”Марафон идей” – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Инициативы могут касаться самых разных областей: образования, медицины, экономики, культуры. Авторы самых перспективных идей получат до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
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