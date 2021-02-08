Россия зеркально высылает сотрудника посольства Албании в Москве
Россия высылает сотрудника посольства Албании в Москве, ему предписано покинуть страну в течение 72 часов, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Первый секретарь посольства Албании в Москве Йонид Дрогу объявлен «persona non grata».
В сообщении министерства отмечается, что этот шаг является ответом на высылку первого секретаря посольства России в Тиране Алексея Кривошеева, которого обвинили в нарушении антиковидных мер.
МИД РФ считает это провокацией, призванной привлечь антироссийские силы на Западе к участию в выборах в этой балканской стране.
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