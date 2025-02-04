Россия запросит заседание СБ ООН по Украине в середине февраля

Россия намерена запросить заседание Совета безопасности ООН по теме ситуации на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – указал дипломат.

До этого постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что некоторые государства запросили заседание Совбеза по Украине 24 февраля. КНР, председательствующая в органе в феврале, обеспечит его проведение.

Ранее Дмитрий Полянский рассказал, что в ООН начинает проявляться дипломатия президента США Дональда Трампа. Как указал зампостпреда, в организации американский дипломат «вдруг призвал Россию "принять сделку" по Украине», пишет Ura.ru.

