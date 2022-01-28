Россия запретила въезд в страну представителям силовых структур ЕС
МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию.
Решение о расширении «ответного списка» принято на основе принципа «взаимности и паритетности», отмечают на Смоленской площади.
«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в список вошли представители силовых структур и органов власти стран ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».
При этом в МИД РФ подчеркивают, что Евросоюз продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении России.
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