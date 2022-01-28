Россия запретила въезд в страну представителям силовых структур ЕС

МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

Решение о расширении «ответного списка» принято на основе принципа «взаимности и паритетности», отмечают на Смоленской площади.

«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в список вошли представители силовых структур и органов власти стран ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

При этом в МИД РФ подчеркивают, что Евросоюз продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении России.

