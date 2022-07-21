Россия запретила въезд 39 гражданам Австралии

Россия внесла в «стоп-лист» 39 австралийцев, в числе которых силовики и сотрудники компаний оборонного сектора.

Как отмечают в МИД РФ, это решение принято «на основе взаимности» в ответ на действия Канберры.

«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В числе попавших в список заместители министра внутренних дел Австралии Майкл Пеззулло, Марк Эблонг, Эндрю Кеффорд, Черил-энн Мой, Джастин Сандерс и Питер Вервер.

