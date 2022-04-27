Россия захотела выйти из Всемирной туристской организации
27 апреля 202213:20
Всемирная туристская организация (UNWTO) в своём в Twitter объявила, что Россия намерена выйти из состава членов организации.
В сообщении отмечается, что завершение этого процесса займёт год.
«Приостановка вступает в силу немедленно» - подчеркнули в UNWTO.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент «для функционирования многосторонней системы», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru