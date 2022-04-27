Россия захотела выйти из Всемирной туристской организации

Всемирная туристская организация (UNWTO) в своём в Twitter объявила, что Россия намерена выйти из состава членов организации.

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В сообщении отмечается, что завершение этого процесса займёт год.

«Приостановка вступает в силу немедленно» - подчеркнули в UNWTO.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент «для функционирования многосторонней системы», сообщает RT.

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ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:ТуризмООНРоссия
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