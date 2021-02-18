Россия и Эстония обменялись высылками дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии «абсолютно безосновательно» объявили персоной нон грата дипломата посольства России, сообщает РИА Новости.

По её словам, российский дипломат, которого выслали из Эстонии, занимался вопросами культуры, образования, то есть работал в тех сферах, где Москва и Таллин ещё продолжают сотрудничество.

На брифинге в Москве Захарова добавила, что российский ответ не заставил себя ждать и Россия выслала дипломата посольства Эстонии.

«Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства»,- подытожила официальный представитель МИД РФ.

Ранее из России были высланы дипломаты из Германии, Польши и Швеции, которые участвовали в несогласованных акциях. Захарова отметила, что подобное поведение сотрудников генконсульств представляет собой не только вмешательство во внутренние дела России, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания.

