Россия вышлет 10 американских дипломатов

Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Это станет ответом на недружественные действия США, добавил он. Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику.

Днем ранее президент США подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также коснулись ряда российских компаний и физических лиц. Американская сторона обвиняет Россию в «аннексии Крыма», а также во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Дипломат
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