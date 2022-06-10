Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Подпись под документом поставил глава кабмина Михаил Мишустин.

Как указано в документе, решение было принято в ответ на соответствующее предложение МИД РФ. Отмечается, что оно согласовано с заинтересованными ведомствами.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент «для функционирования многосторонней системы».





