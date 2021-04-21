Россия выдворяет 10 сотрудников посольства США в Москве
Российская Федерация объявила о высылке 10 американских дипломатов посольства США в Москве. Нота об объявлении их персонами нон грата вручена сегодня заместителю главы диппредставительства Барту Горману. Об этом информирует министерство иностранных дел РФ.
Как уточнили на Смоленской площади, обозначенные сотрудники посольства США обязаны выехать за пределы территории России до конца текущих суток. Такой демарш стал ответной мерой на аналогичные действия американской стороны в отношении группы российских дипломатов в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Нью-Йорке.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва вскоре предпримет новые шаги в рамках ответных мер на антироссийские санкции США. Вашингтон объявил о них 15 апреля, обвинив Россию в якобы попытке повлиять на выборы в США, в транснациональной коррупции, а также причастности к кибератакам.
Финансовым институтам США, в частности, запрещено покупать на первичном рынке госблигации РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Россия выдворяет 10 сотрудников посольства США в Москве
- СМИ: В Индии выявили штамм коронавируса с тройной мутацией
- Песков признался, как заработал больше Путина за год
- В Гостином дворе открылась главная ярмарка искусства «Арт Москва»
- Песков: У Путина есть банковские вклады
- Песков заявил о тщательной проработке всех предложений Путина в послании
- Рогозин поддержал Сафронова по делу о госизмене после послания Путина
- В Кремле объяснили слова Путина о Шерхане
- Минфин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
- Путин и Лукашенко проведут завтра переговоры в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru