Россия выделила на восстановление Сирии более миллиарда долларов
Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев рассказал, что Россия выделила Сирии более одного миллиарда долларов, сообщает ТАСС.
По словам Мезенцева, выделенные средства будут направлены «на гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа». Руководитель штаба не уточнил когда и на какой срок были выделены средства.
Мезенцев отметил, что в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, РФ последовательно продвигает проекты в образовании и медицине, природопользовании и жилищном строительстве, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
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