Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону для расследования Интерпола
Российский МИД намерен вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), дарителям, чтобы уточнить её историю. Предполагается, что проверкой займется Интерпол.
«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения её истории по линии Интерпола», — цитирует RT заявление внешнеполитического ведомства.
Напомним, Лавров получил 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске», в Восточном Сараево в понедельник. Российскому министру ее вручил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В среду Киев направил ноту в МИД Боснии и Герцеговины с требованием объяснить происхождение подарка. При этом икону назвали «объектом культурного наследия Украины». Прокуратура БиГ заявила, что выяснит происхождение изображения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru