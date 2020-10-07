Россия снова предостерегла США от вмешательства в дела Белоруссии

Москва рекомендует Вашингтону не вмешиваться в происходящие события Минска, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире «России 1».



«Меня удивило предостережение американцев, чтобы мы не вмешивались в дела Белоруссии. Я, со своей стороны, тоже сказал нашим американским коллегам - давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что делать, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию»,- заявил Антонов.



В августе на встрече с замгоссекретарем США Стивеном Биганом глава МИД РФ Сергей Лавров предостерегал США и ЕС от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.





