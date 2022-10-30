Россия расширила список недружественных стран

Правительство России расширило список недружественных стран. В обновленный документ вошли 11 британских заморских территорий, которые поддерживают санкции против РФ, говорится на сайте кабмина.

«Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», - уточнили в пресс-службе правительства.

Таким образом в список недружественных России стран входят все заморские территории Великобритании. До этого в перечень были включены только их три территории.







