Россия высылает посла США

Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Также Россия предложит покинуть страну десяти американским дипломатам. Это станет ответом на недружественные действия США, добавил министр.

Днем ранее президент США подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также коснулись ряда российских компаний и физических лиц. Американская сторона обвиняет Россию в «аннексии Крыма», а также во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.

