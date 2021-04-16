Россия высылает посла США
Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Также Россия предложит покинуть страну десяти американским дипломатам. Это станет ответом на недружественные действия США, добавил министр.
Днем ранее президент США подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также коснулись ряда российских компаний и физических лиц. Американская сторона обвиняет Россию в «аннексии Крыма», а также во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Пенсионер в Петербурге умер после прививки от коронавируса
- Пожарный-волонтер из Испании получил уголовный срок за лесной пожар
- Опубликована декларация самого богатого чиновника в России
- Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией
- Россия высылает посла США
- Россия вышлет 10 американских дипломатов
- Россия запретит диппредставительствам США нанимать граждан РФ и третих стран
- МИД Литвы вызвал российского посла
- Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых
- Путин заработал в 2020 году 9,9 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru