Россия пока не будет исключать движение «Талибан» из списка запрещённых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрещённое в России радикальное движение «Талибан» является ощутимой и достаточно мощной силой, действующей в Афганистане, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что для Москвы важно, чтобы происходящее в Афганистане не угрожало границам партнёров России, в первую очередь Таджикистану.
Песков добавил, что Россия пока не планирует исключать движение из списка запрещенных организаций и пообещал проинформировать в случае, если в данном вопросе будут какие-либо новации.
Ранее официальный представитель политофиса «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран», сообщает «Свободная пресса».
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