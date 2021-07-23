Россия пока не будет исключать движение «Талибан» из списка запрещённых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрещённое в России радикальное движение «Талибан» является ощутимой и достаточно мощной силой, действующей в Афганистане, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что для Москвы важно, чтобы происходящее в Афганистане не угрожало границам партнёров России, в первую очередь Таджикистану.

Песков добавил, что Россия пока не планирует исключать движение из списка запрещенных организаций и пообещал проинформировать в случае, если в данном вопросе будут какие-либо новации.

Ранее официальный представитель политофиса «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран», сообщает «Свободная пресса».

