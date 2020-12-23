Россия передала посольству БиГ подаренную Лаврову икону
Россия передала посольству Боснии и Герцеговины (БиГ) в Москве икону XVIII века, подаренную главе МИД России Сергею Лаврову председателем боснийского президиума Милорадом Додиком.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство, икону по согласованию с дарителем передали в посольство БиГ. При этом российская сторона порекомендовала боснийским властям выяснить происхождение образа и все обстоятельства, касающиеся инцидента.
Додик подарил икону российскому министру в ходе визита Лаврова в БиГ 14 декабря. По сообщениям СМИ, позолоченный образ был найден в Луганске, отмечает RT.
Позже глава МИД БиГ сообщила, что Украина направила ведомству ноту протеста с требованием вернуть икону. Прокуратура БиГ завела уголовное дело.
Боснийские власти заявили, что подаренная икона не значится в списках пропавших и не находится в розыске. Однако в МИД РФ сообщили о намерении вернуть икону «для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», отмечает РЕН ТВ.
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