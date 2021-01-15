Россия ожидает ответа новой администрации США на предложения по мораторию на РСМД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что Россия надеется на ответ новой администрации США на российские предложения по мораторию на РСДМ.
Она также обратилась к публикации госсекретаря США Майка Помпео в Twitter и признала, что риски ухудшения внешнеполитических отношения с Соединенными Штатами сохраняются, как и прежде.
Захарова отметила контрпродуктивный характер диалога языком запугивания и угроз и отметила, что выход из дальнейшей деградации политических отношений стоит за США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru