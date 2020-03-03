Россия окажется крайней? В пресс-центре НСН обсуждают развитие конфликта в Сирии

Пресс-конференция на тему «Турецко-Сирийский конфликт: Россия снова окажется крайней?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Её участники обсуждают дальнейшее развитие конфликта между Сирией и Турцией, в ходе которого стороны обмениваются артиллерийскими обстрелами и ударами с воздуха. Один из таких авиаударов привёл к гибели десятков турецких военнослужащих, после чего Анкара объявила о готовности провести масштабную военную операцию на севере Сирии и попросила Владимира Путина оставить турков «один на один» с режимом Башара Асада.

В ходе пресс-конференции НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин и старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов поделятся своими прогнозами относительно ситуации в Сирии и расскажут о роли России в сирийско-турецком конфликте.

