Россия окажется крайней? В пресс-центре НСН обсуждают развитие конфликта в Сирии
Пресс-конференция на тему «Турецко-Сирийский конфликт: Россия снова окажется крайней?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Её участники обсуждают дальнейшее развитие конфликта между Сирией и Турцией, в ходе которого стороны обмениваются артиллерийскими обстрелами и ударами с воздуха. Один из таких авиаударов привёл к гибели десятков турецких военнослужащих, после чего Анкара объявила о готовности провести масштабную военную операцию на севере Сирии и попросила Владимира Путина оставить турков «один на один» с режимом Башара Асада.
В ходе пресс-конференции НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин и старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов поделятся своими прогнозами относительно ситуации в Сирии и расскажут о роли России в сирийско-турецком конфликте.
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