Россия одолжила Молдавии 200 млн евро на выгодных ей условиях

Москва предоставила Кишиневу кредит в размере 200 миллионов евро на выгодных Молдавии условиях. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Ион Кику в ходе брифинга после совещания руководства республики.

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Кику отметил, что займ предоставлен на десять лет под 2 процента годовых.

«Мы можем брать эти деньги по мере необходимости», - отметил глава правительства, подчеркнув, что часть средств будет обязательно использована в этом году.

Таким образом 200 млн евро от России и 235 млн евро от Международного валютного фонда помогут покрыть половину дефицита бюджета республики, который возник из-за ведения режима ЧП на фоне распространения коронавируса.

Отметим, что в прошлом году Россия списала советские долги африканских стран — всего около 20 млрд долларов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:КредитыМолдавия
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