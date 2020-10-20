Россия одобрила заморозку ядерных арсеналов на время продления СНВ-3
Россия готова продлить договор СНВ-3 и вместе с США заморозить ядерные арсеналы, заявили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что пока Москва не получила от Белого дома официального ответа на ноту от 16 октября 2020 года и предложение президента России Владимира Путина продлить действующий ДСНВ на один год.
В сообщении министерства говорится, что на время продления договора Россия готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о заморозке количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов.
Ранее Владимир Путин предложил продлить на год договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 без дополнительных условий. В США отказались и отметили необходимость заморозки размеров ядерных арсеналов стран на год.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Вашингтона от продления договора СНВ-3 имел бы весьма пагубные последствия для мира в целом.
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