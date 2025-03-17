Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции
Россия одобрила кандидатуру бывшего постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность посла Франции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«После внимательного рассмотрения... было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», - рассказали в ведомстве.
Де Ривьер уже завершил работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Россию.
Ранее французскую дипмиссию в РФ возглавлял временный поверенный Захари Гросс. Он занимал пост с августа 2024 года.
Между тем президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в США, им стал Александр Дарчиев, пишет 360.ru.
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