Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

Россия одобрила кандидатуру бывшего постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность посла Франции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«После внимательного рассмотрения... было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», - рассказали в ведомстве.

Де Ривьер уже завершил работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Россию.

Ранее французскую дипмиссию в РФ возглавлял временный поверенный Захари Гросс. Он занимал пост с августа 2024 года.

Между тем президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в США, им стал Александр Дарчиев, пишет 360.ru.

