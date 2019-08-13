Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСМ. Об этом заявили в МИД РФ.
Этот шаг стал ответной мерой на действия украинской стороны, обвинившей российского дипломата в шпионаже и объявившей его персоной нон грата.
«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Добавим, в российском МИДе отметили, что высылка дипломата РФ была организована ещё в мае. Доказательств его вины представлено не было, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, по версии СБУ, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».
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