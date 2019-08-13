Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСМ. Об этом заявили в МИД РФ.

Этот шаг стал ответной мерой на действия украинской стороны, обвинившей российского дипломата в шпионаже и объявившей его персоной нон грата.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, в российском МИДе отметили, что высылка дипломата РФ была организована ещё в мае. Доказательств его вины представлено не было, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по версии СБУ, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».



