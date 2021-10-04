Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен в России персоной нон грата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
«Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О. Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили в МИД, мера была предпринята в ответ на принятое в августе «ничем не обоснованное решение» Северной Македонии объявить персоной нон грата российского дипломата в Скопье, пишет RT.
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил о высылке сотрудника посольства России. Уточнялось, что дипломата подозревают в нарушении принципов Венской конвенции, напоминает телеканал «360». В МИД РФ пообещали подготовить адекватный ответ на действия северомакедонских властей.
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