Россия объявила о высылке трёх сотрудников посольства Словакии
Россия, в качестве ответной меры, объявила персонами нон грата трёх сотрудников посольства Словакии, им предписано покинуть страну до 5 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в ведомство был вызван посол Словакии Любомир Регак, которому заявили решительный протест в связи с высылкой из трёх сотрудников Посольства РФ в Братиславе «по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».
В МИД РФ отметили, что высылка российских дипломатов «наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в знак солидарности с Чехией, обвинившей российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, Братислава объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов, сообщает RT.
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