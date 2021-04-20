Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии
Российская Федерация объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Об этом информирует пресс-служба министерства иностранных дел РФ. Нота вручена послу Атанасу Крыстину, вызванному по этому оводу на Смоленскую площадь.
Выслать решено первых секретарей консульской службы и службы по торгово-экономическим вопросам болгарской дипмиссии. Их обязали покинуть предеры сраны в течение трёх суток, уточняет RT.
Эта мера стала ответным шагом на демарш Софии, которая 22 марта объявила персонами нон грата двух российских дипломатов по подозрению в ведении разведывательной деятельности. Они якобы завербовали шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки Болгарии, задержанных ранее.
Посольство России соло безосновательным данное решение властей Болгарии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
- Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ
- Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности
- Жириновский предложил не пускать туристов в Египет
- Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
- Госдума одобрила запрет двойного гражданства для госслужащих
- Посольство России в столице Ливии могут открыть до конца года
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии
- МИД заявил о возобновлении чартерных рейсов в Египет
- Песков: Посол США в Москве вернется к работе, когда это будет целесообразно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru