Российская Федерация объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Об этом информирует пресс-служба министерства иностранных дел РФ. Нота вручена послу Атанасу Крыстину, вызванному по этому оводу на Смоленскую площадь.

Выслать решено первых секретарей консульской службы и службы по торгово-экономическим вопросам болгарской дипмиссии. Их обязали покинуть предеры сраны в течение трёх суток, уточняет RT.

Эта мера стала ответным шагом на демарш Софии, которая 22 марта объявила персонами нон грата двух российских дипломатов по подозрению в ведении разведывательной деятельности. Они якобы завербовали шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки Болгарии, задержанных ранее.

Посольство России соло безосновательным данное решение властей Болгарии.

