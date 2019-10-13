Россия обвинила США в подрыве работы ООН
Российское Министерство иностранных дел обвинило Соединенные Штаты Америки в использовании финансовых рычагов с целью помешать нормальной работе ООН. Такое заявление было опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что Соединенные Штaты являются глaвным неплaтельщиком нa протяжении последнего времени, поскольку долг стрaны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиaрд доллaров. В этом министерство увидело попытки Вaшингтонa подорвaть рaботу организации.
В МИД также подчеркнули, что Россия своевременно выполняет свои финансовые обязательства и призывает другие страны к подобной бюджетной дисциплине.
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