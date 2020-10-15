Россия отказалась консультироваться с Австралией и Нидерландами по MH17
Российская Федерация не видит смысла в продолжении трёхсторонних консультации с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17.
В сообщении российского МИД говорится, что соглашаясь в 2018 году на проведение трёхсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами, в Москве исходили из того, что это «будет способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17». Однако, по всей видимости, Канберра и Амстердам хотели лишь добиться от России признания вины в авиакатастрофе и получения компенсаций для родственников погибших, говорится в тексте.
«Наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях... была открыта для контактов со следствием. Гаага же решила подать в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России», - рассказали в МИД РФ отметив, что подобные недружественные действия лишают смысла продолжение трёхсторонних консультаций.
В ведомстве добавили, что Россия продолжит взаимодействие с компетентными органами Нидерландов в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, в том числе по вопросу незакрытия Украиной воздушного пространства для полетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, однако уже в других форматах.
Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Москва публично отвергают выводы расследования и отрицают какую-либо причастность к трагедии.
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