Россия направила ноту протеста МИД Финляндии из-за демонстрации сгоревшего танка
Российское посольство в Хельсинки направило ноту протеста МИД Финляндии по факту демонстрации сожженного российского танка Т-72 перед парламентом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что считают подобную акцию разжигающей ненависть к России.
По данным агентства, ранее сообщалось, что финские власти приняли решение установить сожженный на Украине российский танк перед зданием парламента страны в честь закрытия российско-финской границы.
Ранее финские власти приняли решение приостановить ужесточение ограничений на российской границе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru