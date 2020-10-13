Россия избрана в Совет ООН по правам человека

Россия избрана в Совет ООН по правам человека по результатам голосования. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, «за» проголосовали 158 стран-членов ООН.

Отмечается, что членами Совета ООН по правам человека были избраны 15 государств. Как уточняет агентство, избрание стран происходит на три года, предстоящий срок начнется 1 января 2021 года.

В прошлом году сообщалось, что Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека. Вместе с РФ в этом списке оказались Камерун, Мьянма и Пакистан.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ООН
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