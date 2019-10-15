Россия и ОАЭ заключили сделки на 1,4 млрд долларов
Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 15 октября, смогли подписать соглашения о сделках на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Он уточнил, что сотрудничество государств затронет разные отрасли, сообщает «Свободная пресса».
«Мы делaем и будем делaть все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Aрaбских Эмирaтов, чувствовaли себя нa нaшем рынке комфортно. Новые возможности открывaются в цифровых технологиях, телекоммуникaции, логистике, трaнспорте, финaнсaх, в бaнковском деле и, конечно, в облaсти энергетики», — сообщил Путин.
Напомним, что президент России во вторник, 15 октября, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров с Наследным принцем Абу‑Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грузлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов
- Актриса Бочкарева игнорирует суд по делу о задержании с кокаином
- СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале
- Гепрокуратура Белоруссии не хочет задерживать Богачёву ради США