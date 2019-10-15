Россия и ОАЭ заключили сделки на 1,4 млрд долларов

Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 15 октября, смогли подписать соглашения о сделках на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Он уточнил, что сотрудничество государств затронет разные отрасли, сообщает «Свободная пресса».

«Мы делaем и будем делaть все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Aрaбских Эмирaтов, чувствовaли себя нa нaшем рынке комфортно. Новые возможности открывaются в цифровых технологиях, телекоммуникaции, логистике, трaнспорте, финaнсaх, в бaнковском деле и, конечно, в облaсти энергетики», — сообщил Путин.

Напомним, что президент России во вторник, 15 октября, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров с Наследным принцем Абу‑Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

