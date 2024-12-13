Россия и КНР провели консультации по вопросам противоракетной обороны

Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО) и ракетным аспектам стратегической стабильности. Об этом сообщили в МИД РФ.

Обсуждения состоялись в Пекине 11 декабря.

«Стороны провели углубленное обсуждение данной проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности, обменявшись... мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Пекин подтвердили нацеленность на укрепление диалога и координации по этим факторам стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы России и Китая совместно провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем и западом Тихого океана, напоминает «Свободная пресса».

