Россия и КНР провели консультации по вопросам противоракетной обороны
Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО) и ракетным аспектам стратегической стабильности. Об этом сообщили в МИД РФ.
Обсуждения состоялись в Пекине 11 декабря.
«Стороны провели углубленное обсуждение данной проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности, обменявшись... мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Москва и Пекин подтвердили нацеленность на укрепление диалога и координации по этим факторам стратегической стабильности.
Ранее стало известно, что военно-воздушные силы России и Китая совместно провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем и западом Тихого океана, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru