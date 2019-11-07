Россия и Казахстан определились с границей

Границу между государствами протяженностью 7,5 тысячи километров утвердили Россия и Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Как сообщается, работы по демаркации государственной границы выполнены на 86 процентов.

В 2017 году в прессе появилась информация о передаче Казахстану российской части озера Сладкое. Позднее эту информацию опровергли, уточнив, что озеро усохло и теперь полностью находится на территории Казахстана.

В эфире НСН депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя назвала сообщение о передаче части озера Сладкого глупостью главы администрации Купинского района Владимира Шубникова.

«Шубников это сделал не от большой сообразительности. С кем он согласовывал, как согласовывал, откуда эта инициатива вообще появилась – как только это станет известно, можно меры принимать. Главы в большинстве своем на серьезные самостоятельные поступки не столько неспособны, сколько не в состоянии их совершить в силу нынешней политической ситуации. Они просто боятся», - пояснила парламентарий.

