Россия и Белоруссия разработают совместный план противодействия санкциям Запада

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным не была экстренной, так как главы государств договорились о ней ещё 1 июля, передаёт БелТА.

По её словам, на переговорах в Санкт-Петербруге белорусский и российский лидеры обсуждали самые разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономике и финансовой сфере, а также международную повестку и борьбу с пандемией.

Эйсмонт добавила, что отдельно Путин и Лукашенко затронули тему противодействия санкционной политике коллективного Запада.

«Правительствам Белоруссии и России поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям», - подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии на уровне 2021 года, сообщает RT.

