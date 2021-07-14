Россия и Белоруссия разработают совместный план противодействия санкциям Запада
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным не была экстренной, так как главы государств договорились о ней ещё 1 июля, передаёт БелТА.
По её словам, на переговорах в Санкт-Петербруге белорусский и российский лидеры обсуждали самые разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономике и финансовой сфере, а также международную повестку и борьбу с пандемией.
Эйсмонт добавила, что отдельно Путин и Лукашенко затронули тему противодействия санкционной политике коллективного Запада.
«Правительствам Белоруссии и России поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям», - подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии на уровне 2021 года, сообщает RT.
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