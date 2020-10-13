Медведев рассказал о противодействии НАТО в Арктике

Россия продолжит отстаивать свои позиции в Арктике, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает агентство ТАСС, на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике зампред рассказал, что страны НАТО, включая США, пытаются ограничить деятельность России в Арктике. Медведев подчеркнул, что государства применяют различные методы, от наращивания военной активности у российских границ до введения санкций.



По словам зампреда, эти действия угрожают национальной безопасности России. Медведев отметил, что Россия для защиты своих интересов использует различные международные форматы. Одной из площадок станет Арктический совет, где Россия будет председательствовать с 2021 по 2023 годы.

Также зампред отметил инициативу по созданию международной арктической станции на безуглеродной основе в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, Медведев рассказал о российско-финском проекте «Биобезопасность в Арктике», призванном бороться с распространением в регионе инфекций, в том числе коронавируса.