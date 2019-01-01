Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была принята в ночь на вторник, сообщает «РИА Новости».

За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались,

Ранее стало известно, что группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ, передает RT.

Напомним, Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, являясь крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Стоит отметить, что украинская делегация выступала против возвращения России в ПАСЕ. Так, например, министр инострaнных дел Украины Пaвел Климкин ранее заявил, что подходы его страны к учaстию в Совете Европы стaнут «более прaгмaтичными», если российскaя делегaция вернется в ПАСЕ без выполнения «кaких-либо условий, выдвинутых aссaмблеей».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН посмеялся над выступлением главы украинского МИДа и объяснил, откуда тот набрался храбрости для подобных заявлений в адрес ПАСЕ.

