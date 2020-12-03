Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального
Журналиста Тимура Олевского уволили с признанного иноагентом канала «Настоящее время» за критику оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Олевский был уволен из-за высказываний в стриме журналиста Олега Кашина, во время которого ведущий «Настоящего времени» прокомментировал критику журналистов Навальным.
Ранее оппозиционер резко высказался о Кашине за сюжет, в котором журналист озвучил подозрения в сотрудничестве со спецслужбами в адрес отца супруги Навального Юлии.
По официальной информации, увольнение Олевского связано с его появлением в стороннем стриме без согласования, сообщает Ura.ru. Агентству не удалось получить комментарии ни от Олевского, ни от Кашина.
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